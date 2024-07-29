نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمام أعين الخطيب.. الترجي يفتح مفاوضات التعاقد مع صفقة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تضع إدارة النادي الأهلي، العديد من الأسماء المرشحة بقوة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة في مركز خط الوسط.

وشدد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، على ضرورة التعاقد مع لاعب أجنبي في مركز خط الوسط، بعد رحيل المالي أليو ديانج، إلى صفوف نادي الخلود السعودي.

- الترجي يفاوض بن رمضان

ودخل مسؤولي النادي الأهلي مؤخرا في مفاوضات للتعاقد مع التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب نادي فرينكفاروزي المجري.

ونشر موقع "نسمة سبور" التونسي، أن إدارة نادي الترجي التونسي، دخلت في مفاوضات رسمية للتعاقد مع محمد علي بن رمضان على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وتابع، تأتي هذه الخطوة ضمن مخطط تدعيم الترجي بشكل قوي في الموسم الجديد، في ظل تعاقد الفريق مع يوسف البلايلي وإلياس موكوانا، لتكوين فريق قوي قادر على المنافسة على الألقاب المحلية والقارية.

وأختتم الموقع التونسي، أن دخول الترجي في الصفقة سوف يكون سبب في ارتفاع قيمتها.

