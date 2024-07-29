وزير الصحة يستعرض بعض نتائج حملة المرور الميداني بمحافظات الصعيد

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 يوليو 2024 05:29 مساءً - وزير الصحة: مشاركة نواب الوزير ومساعديه و 13 قطاع وإدارة بواقع 152 عضوًا في المرحلة الأولى من حملة المرور الميداني بمحافظة الصعيد

وزير الصحة: اتخاذ 241 إجراءً فوريًا في المرحلة الأولى من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية بمحافظات الصعيد

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، نتائج المرحلة الأولى من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية بمحافظات الصعيد (سوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبني سويف)، والتي استمرت على مدار 8 أيام خلال الفترة من 22 وحتى 29 يوليو، وذلك في ختام جولته بمحافظة بني سويف، من ديوان عام المحافظة، بحضور المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم.

تأتي الحملة في إطار تكليفات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لنواب الوزير، بالتواجد ومتابعة العمل على أرض الواقع والتواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع لآراء ومقترحات المرضى من متلقي الخدمات الصحية، للتعرف على أي تحديات تواجههم خلال تلقي الخدمة الخاصة بهم، بما يضمن تحقيق خطة الوزارة بتوفير خدمات صحية شاملة وذات جودة .

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الحملة تهدف إلى رفع كفاءة المنظومة الصحية في محافظات الصعيد، من خلال رصد التحديات التشغيلية والمعوقات والمخالفات -إن وجدت- واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية، ومتابعة تلافي السلبيات

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، إلى أن الحملة تمت من خلال السادة نواب الوزير ومساعديه ورؤساء الهيئات، وفرق الحوكمة والمراجعة الداخلية، وذلك بمشاركة 13 قطاع وهيئة وإدارة داخل الوزارة، وبواقع 152 عضوًا ممثلاً عن جميع تلك الجهات.

وكشف «عبدالغفار» أن الحملة أسفرت عن اتخاذ 241 إجراءً فوريًا، حيث استهدفت المرور على المستشفيات التابعة لمديريات الشئون الصحية والهيئات، وكذلك الوحدات الصحية والمراكز الطبية، بالإضافة إلى المستشفيات الخاصة، بهدف متابعة الخدمات المقدمة للمرضى، ورصد التحديات التشغيلية والمعوقات، واتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية ومتابعة تلافي السلبيات.

وأكد «عبدالغفار» توجيه الإدارات المعنية بالقطاعات والمديريات بـ 406 إجراء تصحيحي، سيتم متابعة تنفيذها من خلال إدارة الحكومة والمراجعة الداخلية، وذلك خلال شهر من تاريخ الزيارة، منها متابعة الإجراءات المتخذة لحل بعض تحديات البنية التحتية بالمنشآت الطبية، وإعادة توزيع رواكد الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية حسب الاحتياج، وإصلاح الأجهزة المعطلة بجميع المنشآت، وفحص الوقائع والمخالفات التي تم رصدها خلال حملة المرور، ومتابعة رفع الكُهن وتخزينها بأماكن مناسبة، ومتابعة تشغيل بعض الأقسام التي تم تفعيلها أثناء الزيارة.

وأوضح «عبدالغفار» أن محافطة سوهاج شهدت المرور على 13 مستشفى حكومي، و10 وحدات صحية و12 منشأة طبية خاصة، وتضمنت أبرز الإجراءات العاجلة الدفع بـ 4 عيادات متنقلة لتلبية احتياجات المواطنين بمركز جرجا لحين الانتهاء من مبنى المستشفى الجديد، ونقل كميات كبيرة من النفايات الخطرة المخزنة بشكل غير آمن داخل إحدى المستشفيات الخاصة بسوهاج، بالإضافة إلى بعض أعمال البنية التحتية وصيانة التكييفات بعدد من المنشآت، فيما تمثلت التحديات المرصودة في العجز الشديد بالقوى البشرية، وتهالك البنية التحتية بعدد من المنشآت.

وأضاف «عبدالغفار» أن خطة الحملة في محافظة أسيوط استهدفت المرور على 10 مستشفيات و7 وحدات ،صحية و8 منشآت طبية خاصة، نتج عنها إصدار قرارات غلق لبعض المنشآت الطبية الخاصة المخالفة، والتوجيه بدراسة إنشاء مستشفى جديد للصحة النفسية بأسيوط، ورصد شكاوى المواطنين بشأن التكدس، وعدم توافر أماكن انتظار كافية، فضلاً عن رصد سوء الحالة الإنشائية بعدد من المستشفيات، والتوجيه بسرعة إصلاح كافة الأجهزة الطبية والمصاعد المعطلة بمستشفيي الغنايم المركزي وأبو تيج التخصصي.

واستكمل «عبدالغفار» أن الحملة قامت بالمرور على 9 مستشفيات، و 7 وحدات صحية، و6 منشآت طبية خاصة في محافظة المنيا، حيث تم رصد تحديات أبرزها تتمثل في تهالك البنية التحتية بعدد من المنشآت الطبية، واحتياج بعض المستشفيات لتطوير يشمل أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، وأعمال الكهروميكانيكية، فضلاً عن رصد ارتفاع نسب الأجهزة المعطلة، والتي تم التوجيه بإصلاحها وتوفير البدائل لها خلال شهر، ومراجعة الفرش الطبي المتهالك بمستشفيات العدوة ومغاغة والمنيا وتوفير أسرة مناسبة خلال نفس المدة.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الحملة اختتمت مرحلتها الأولى من محافظة بني سويف، بالمرور على 8 مستشفيات و5 وحدات صحية و12 منشآت طبية خاصة، وتمثلت أبرز الإجراءات في التوجيه بمراجعة صيانة واحتياجات أجهزة التنفس الصناعي، لتشغيل المعطل منها بصفة عاجلة بمستشفى بني سويف التخصصي، وتخصيص أماكن مؤهلة لاستقبال المرضى، وتوزيع رواكد الأدوية والمستلزمات، والتوجيه العاجل بزيادة أجهزة الأكسجين في قسم الطوارىء بمستشفى أهناسيا التخصصي.