هشام عباس لـ"حد النجوم": حفل جيل التسعينات بمهرجان العلمين هيكسر الدنيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 يوليو 2024 12:32 صباحاً - أكد النجم هشام عباس، أن علاقته قوية بزوج ابنته ياسمينا وتجمعهما علاقة صداقة، قائلا: "أنا حما طيب وظريف وصاحب محمد جوز بنتي وتجمعنا صداقة وبحب جدا العلاقات الأسرية وعمري ما كنت في موقف بين نارين وربنا بيسهلها معايا".

وقال هشام عباس، خلال حواره ببرنامج "حد النجوم"، مع الاعلامية ريهام السهلي، على قناة دي ام سي، "أولادي هم نور عيني ومرتبط بيهم جدا وعندي 3 أبناء ياسمينا وتمارا وعلي، وكان أي حد من أولادي يتولد أول يتولد كنت بعمله اغنية".

كما وجه النجم هشام عباس، الشكر للشركة المتحدة وهيئة الترفيه لتقديم حفل نجوم التسعينات بمهرجان العلمين، قائلا: "حفلة نجوم التسعين جميلة بتوحد هيئة الترفيه مع الشركة المتحدة واتحاد الهيئتين مع بعض بيوري قد ايه هما مهتمين بجيل التسعينات واشكرهم والحفلة هتكسر الدنيا".