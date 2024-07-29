والدة محمد السيد: نجلي خاض الأولمبياد وهو مصاب.. وقدوته كريستيانو رونالدو

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أحمد جودة - القاهرة -

علقت الدكتورة أماني البحيري، والدة لاعب السلاح المصري محمد السيد، على فوز نجلها بالميدالية البرونزية في سلاح المبارزة، بعدما حقق الفوز على نظيره بطل المجر بنتيجة 8-7 ليتوج بالمركز الثالث.

أماني البحيري تعلق على فوز نجلها بالميدالية البرونزية

وقالت أماني البحيري في تصريحات لها، عبر برنامج “رقم 10” على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي:" الثقة بالنفس والثبات الانفعالي الذي ظهر على محمد، ظهر بشكل كبير خلال تحقيقه الفوز العظيم الذي حققه في 4 ثوانٍ فقط.

وتابعت: “حلم محمد السيد أن يحصل على ميدالية في الأولمبياد، وهو دائما يعلق أحلامه في غرفته للوصول إلى هدفه، وكان لديه الإصرار على تحقيق هذا الهدف"

كما أشارت الدكتورة أماني البحيري، أن نجلها واجه تحدي كبير في المعسكر الأخير بإيطاليا، وأنه تعرض لإصابة في يده، ولعب البطولة وهو مصاب وغير جاهز بشكل كامل

واختتمت والدة محمد السيد:" نجلي نجمه المفضل وقدوته هو النجم العالمي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، ولذلك احتفل على طريقته".