نصر إبراهيم: جوميز استغل المباريات الماضية لتقييم بعض لاعبي الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة -



أكد نصر إبراهيم، نجم الزمالك السابق، أن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأبيض استغل المباريات الماضية لتقييم بعض اللاعبين.



وقال إبراهيم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد أبو العلا المذاع على قناة نادي الزمالك: "أتمنى استمرار مشاركة اللاعبين الصاعدين أمام المقاولون، وجوميز يقوم بعملية التدوير خلال المباريات وهذا أمر مهم للغاية بالنسبة للفريق".



واختتم: "الزمالك يمتلك عدد من اللاعبين الناشئين يمتلكون مواهب فنية ويجب الصبر عليهم خلال المباريات المقبلة".