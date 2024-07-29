نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الثانية في السلاح".. محمد السيد يمنح مصر الميدالية رقم 39 في تاريخ مشاركاتها بالأولمبياد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح البطل المصري محمد السيد لاعب سلاح المبارزة في الحصول على أول ميدالية مصرية في أولمبياد باريس 2024.

محمد السيد يهدي مصر أول ميدالية في أولمبياد باريس

حقق محمد السيد الميدالية البرونزية في لعبة سلاح المبارزة، وذلك بعد الفوز على نظيره المجري تيبور أندراسفي 8 – 7 بعد مباراة قوية جمعتهما مساء اليوم الأحد.

وبدأ بطلنا المصري مشواره في الأولمبياد بالفوز على الكولومبي جون إديسون 15 – 7 في دور الـ32، ثم تغلب على الإيطالي أندريا سانتاريلي 15 – 10 في دور الـ16، قبل الفوز على البلجيكي نيسير لويولا 9 – 8 في ربع النهائي.

بينما خسر محمد السيد أمام الفرنسي يانيك بوريل 15 – 8 في نصف النهائي، قبل فوزه على المجري تيبور أندراسفي 8 – 7 ليحصد الميدالية البرونزية والمركز الثالث في الأولمبياد.

كم عدد ميداليات مصر في تاريخ مشاركاتها بالأولمبياد؟

محمد السيد

حقق محمد السيد الميدالية رقم 39 في تاريخ مشاركات مصر بالأولمبياد، والميدالية البرونزية رقم 20، بينما تمتلك الرياضة المصرية أيضًا 8 ميداليات ذهبية، و11 ميدالية فضية.

كما تعد هذه الميدالية الثانية لمصر في رياضة السلاح بعدما سبق وحقق علاء أبو القاسم الميدالية الفضية في أولمبياد لندن 2012.

وكان الرباع المصري السيد نصير أول من حقق ميدالية ذهبية لمصر في دورة الألعاب الأولمبية عبر التاريخ، وذلك خلال مشاركته في اولمبياد أمسترادام 1928، وكان يمثل مصر في لعبة رفع الأثقال.

وتعد أولمبياد طوكيو 2020 أكثر الدورات الأولمبية التي شهدت تحقيق مصر للميداليات الأولمبية وحصدت 6 ميداليات بواقع 4 ميداليات برونزية وميدالية ذهبية وأخرى فضية.