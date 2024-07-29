نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. الزمالك يُجهز عرضًا ماليًا لضم نجم الإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يسعى مسؤولو الزمالك لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية بضم صفقات مميزة.

الزمالك يُجهز عرضًا ماليًا لضم عمر الساعي

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج الرياضي آخر تطورات ملف الصفقات داخل القلعة البيضاء لفترة الميركاتو الصيفي القادم.

وأوضح المصدر أن المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك طلب تدعيم مركز لاعب الوسط المدافع خلال الموسم القادم.

وتابع المصدر موضحًا أن مسؤولو الكرة بنادي الزمالك عرضوا إمكانية التعاقد مع عمر الساعي على المدرب البرتغالي جوزيه جوميز اللي رحب بفكرة ضم لاعب الإسماعيلي.

وأكمل المصدر لافتًا إلى أن مسؤولي الزمالك تواصلوا مع عمر الساعي لاستطلاع رأيه في إمكانية انضمامه لصفوف القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

واسترسل المصدر متابعًا أن عمر الساعي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاسماعيلي أبدى ترحيبه بالانضمام لصفوف الفريق الأبيض في الموسم الجديد.

واختتم المصدر تصريحاته مشيرا إلى أن مسؤولي الزمالك يستعدوا لتقديم عرض رسمي لمجلس الإسماعيلي بشأن التعاقد مع عمر الساعي في الميركاتو الصيفي القادم.

وفي سياق آخر يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز لمواجهة المقاولون العرب مساء الإثنين ضمن إطار منافسات بطولة دوري نايل.