نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام حسني يتألق في حفل "ديسكو 90" في بيروت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألق الفنان حسام حسني وسط الجمهور اللبناني في العاصمة بيروت، حيث أحيا حسني الخميس الماضي حفل ديسكو 90 بصحبة نجوم جيله، حميد الشاعري، محمد فؤاد وإيهاب توفيق.

حصر الحفل مايزيد عن ستة آلاف من الجماهير التي أتت خصيصا للاستمتاع بنوستالجيا أغاني التسعينات في water front arena.

قدم حسام حسني خلال الحفل مجموعة كبيرة من أجمل أغانيه التي اشتهر بها في التسعينات، بالإضافة إلى أغنيته الجديدة "البنات الحلوة".

وشهد الحفل مقابلة الفنان محمد فؤاد والمطرب حسام حسني قبل صعودهم خشبة المسرح حيث علق الأول، قائلا:«أتمنى لك يا حسام حسني كل الخير يارب وكل البنات بتحبك، وخلي بالك عشان البنات بتحبك»، ليرد الأخير:«محمد فؤاد ده استاذي بس أنا اللي أكبر في السن وهو كبير مقام»، حيث تبادل الثنائي المزاح وسط الحضور.

يذكر أن الحفل من تنظيم شركة velvet للإنتاج الفني، وتعد أغنية "اسم الله عليك" آخر أعمال حسام حسني الغنائية ضمن ألبوم "تشكيله"، والأغنية من كلمات شادي جمال وألحان حسام حسنى ومن توزيع باهى وتسجيل أحمد رضا حسام حسنى، أحمد شحوري، نبيل باهى، سامى ماضى، وتقول كلمات الأغنية: "اسم الله عليك..أول ماشفتك أنا بعنيه، وقعت ولا حد سمى عليه..من أول نظره ولمسه من قبل الكلام".