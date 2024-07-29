نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص- معتز التوني يكشف موعد تصوير "اللعبة 5" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المخرج معتز التوني عن اقتراب موعد تصوير مسلسل “ اللعبة 5” وذلك بعدما حقق نجاحا كبيرا بأجزاؤه الأربعة.

قال معتز التوني في تصريح خاص لـ دوت الخليج:' مسلسل اللعبة بيتكتب دلوقتي وإن شاء الله هنصوره شهر أكتوبر أو نوفمبر اللي جاي"

الموسم الرابع من "اللعبة – دوري الأبطال" يضم شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من النجوم يُشاركون كضيوف شرف.

يُعرض مسلسل "اللعبة 4 – دوري الأبطال" على " MBCمصر" يوميًا من الأحد للخميس الساعة 9:00 مساءً، ويبدأ عرضه الإثنين 29 يوليو 2024

آخر أعمال المخرج معتز التوني فيلم إكس مراتي بطولة هشام ماجد، محمد ممدوح، أمينة خليل، بجانب عدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، والفيلم برعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.