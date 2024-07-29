تفصلنا 24 ساعة.. جورج وسوف يروج لأحدث أغانية "رقصة أسباني"

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد المطرب جورج وسوف لطرح أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “رقصة أسباني”، وذلك عبر صفحته الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونشر جورج وسوف برومو الأغنية وعلق عليها قائلا: "24 ساعة تفصلنا عن رقصة اسباني".

أغنية "رقصة أسباني" من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحيى.

حفلا جورج وسوف

ومن ناحية أخري، يحيي المطرب جورج وسوف حفلا غنائيا يوم 9 و11 أغسطس المقبل، في دولة بيروت بلبنان، ويشاركه الحفل المطرب آدم والفنانة رحمة رياض.

أحر أعمال جورج وسوف

وكان أخر أغاني جورج وسوف هي اغنية "نجم عالي"، في شهر سبتمبر 2023، الأغنية من كلمات ملاك عادل ومن ألحان محمد يحيى ومن توزيع زيزو فاروق وتم تسجيل الأغنية داخل استديو هات هادي شرارة والكليب من إخراج طوني قوجي