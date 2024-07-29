تشكيل الأهلي المتوقع ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة - استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الإثنين 29-7-2024 على استاد "القاهرة الدولي" في لقاء مؤجل بينهما من الجولة الـ19 بدوري نايل.

موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

تنطلق صافرة البداية لمباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا اليوم الإثنين في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور.

خط الهجوم: وسام أبو علي، حسين الشحات، رضا سليم.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الإثنين، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة الدوري المصري الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا On Time Sports1HD، بتعليق المعلق محمد الشاذلي.