نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي الإنجليزي يستعد لإعلان ثالث صفقاته الصيفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو أن تشيلسي الإنجليزي نجح في الحصول علي خدمات الدولي السويدي فيليب يوجنسن حارس مرمي فياريال الإسباني في الانتقالات الصيفية الجارية.

واكد فابريزيو أن الحارس السويدي سيصل الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات القادمة لإجراء الفحص الطبي قبل الإنضمام رسميًا إلي صفوف البلوز.

وأضاف أن فيليب يوجنسن سينتقل إلي صفوف تشيلسي قادمًا من فياريال بمقابل 24.5 مليون يورو بالإضافة إلي بعض الإمتيازات.

تشيلسي يضم الحارس السويدي يوجنسن

وأفاد أن إدارة الفريق الإنجليزي أتمت الأتفاق مع الحارس السويدي علي التوقيع علي عقود انتقاله إلي الفريق حتي يونيو 2030.

وانتقل يوجنسن البالغ من العمر 22 عام إلي صفوف فياريال قادمًا من ريال مايوركا عام 2017، في صفقة أنتقال حر.

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد أشارت إلي رغبة الإسباني كيبا حارس مرمي تشيلسي في الرحيل عن صفوف الفريق في الميركاتو الجاري.

وضم البلوز خلال الميركاتو الحالي كيرنان ديوسبري هال قادمًا من فريق ليستر سيتي، و الظهير الأيسر الأمريكي كاليب ويلي من أتلانتا يونايتد.