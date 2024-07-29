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أحمد جودة - القاهرة -

عبر عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، عن سعادته الكبيرة بعد حصول البطل الأولمبي محمد السيد على برونزية سلاح سيف المبارزة في أولمبياد باريس 2024.

عبد المنعم الحسيني: أشكر الدولة المصرية على الدعم الكبير للرياضة وسعيد بحصول محمد السيد على برونزية الأولمبياد

وأضاف عبد المنعم الحسيني في تصريحاته، أشكر الدولة المصرية على الدعم الكبير للرياضة المصرية ولاتحاد السلاح، وأشكر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تواجده الدائم ودعمه للاعبين.

وواصل الحسيني، أشكر رئيس اللجنة الأولمبية المصرية المهندس ياسر إدريس على الدعم الكبير وأهنئ أسرة السلاح المصري على إنجاز محمد السيد والقادم أفضل لأبطال مصر في الأولمبياد.



واوضح الحسيني، ان برونزية محمد السيد الأولمبية هي الأولى في سيف المبارزة والثانية في تاريخ السلاح بعد فضية علاء أبو القاسم في سلاح الشيش باولمبياد لندن 2012، لن تكون الأخيرة.

واستكمل الحسيني، نستعد وننتظر منافسات السلاح اليوم لأبطال مصر في أولمبياد باريس وكل الدعم للاعبين، وأهنئ محمد السيد على الأداء الكبير في المنافسات أمس كما أشكر المدربين على العمل الكبير.

واختتم عبد المنعم الحسيني تصريحاته، زياد السيسي كان يستحق ميدالية أولمبية واقول له بأنه بطل والجميع يفتخر به والقادم أفضل له ولكل أبطال مصر في المنافسات المقبلة، كما أشكر محمد عامر بطل مصر في السلاح والذي كان قريب من المنافسة على ميدالية أولمبية ولكن الجميع ما حدث له، كما أتقدم بالشكر لكل اللاعبين وأدعم اللاعبين.

