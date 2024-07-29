نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس البرلمان العربي يهنئ الملك محمد السادس بالذكرى الـ 25 لعيد العرش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

هنأ معالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، وحكومة وبرلمان وشعب المغرب، بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لجلوس جلالته على العرش.

وأكد "العسومي" أن المملكة المغربية شهدت نقلة حضارية في مختلف المجالات وتطورًا كبيرًا تحت قيادة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، وذلك بفضل رؤيته الحكيمة نحو تحقيق آمال وتطلعات شعب المملكة المغربية، وتحسين جودة الحياة في إطار رؤية المملكة المغربية نحو تحقيق التنمية المتكاملة.

وقال رئيس البرلمان العربي، إن شعب المملكة المغربية يحتفل في 30 يوليو من كل عام بذكرى عيد العرش، وفي هذا العام نحتفل جميعًا ومعًا بالذكرى الخامسة والعشرين لجلوس جلالته على العرش، معربا عن خالص تمنياته لجلالة الملك محمد السادس بموفور الصحة ودوام العافية، داعيا الله عز وجل للمملكة المغربية ولشعبها العزيز أن يدوم لها الأمن والاستقرار، ومزيد من التقدم والازدهار.