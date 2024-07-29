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أحمد جودة - القاهرة - تستمر أحداث أولمبياد باريس الصيفي اليوم الإثنين الذي سيشهد المنافسة على 19 ميدالية ذهبية بينها خمس في السباحة.

كل ما تحتاج معرفته عن أولمبياد باريس اليوم الإثنين

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 30 درجة مئوية وتكون الأجواء صافية لكن آثار هطول الأمطار يومي الجمعة والسبت الماضيين تضع مصير بطولة الثلاثي المقررة غدًا الثلاثاء في نهر السين على المحك.

وفي ما يلي ما تحتاج معرفته عن الألعاب الأولمبية اليوم الإثنين:

* مياه عكرة

لليوم الثاني على التوالي ألغى منظمو أولمبياد باريس حصة السباحة التدريبية ضمن منافسات الثلاثي في نهر السين بينما تتبقى 24 ساعة على منافسات الرجال بعد أن أثر هطول أمطار غزيرة على مستوى جودة المياه في النهر.

واستثمرت فرنسا نحو 1.4 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية بهدف تحسين نوعية مياه النهر حتى يكون صالحًا للسباحة خلال الدورة الأولمبية الحالية وما بعدها. وأعلنت السلطات المعنية في باريس عن خطط لفتح ثلاثة مواقع للسباحة أمام الجمهور بحلول يونيو حزيران من العام المقبل.

* بيتي لم يحقق ثالث ذهبية

فاز الإيطالي نيكولو مارتينينغي بذهبية سباق 100 متر صدرًا في منافسات السباحة للرجال أمس الأحد وأنهى آمال البريطاني آدم بيتي في الفوز بنفس السباق في ثلاث ألعاب أولمبية متتالية.

واكتفى بيتي باقتسام المركز الثاني مع بطل العالم الحالي الأمريكي نيك فينك. وكان يأمل في أن يصبح ثاني سباح فقط يحرز ثلاث ميداليات على التوالي بعد الأسطورة الأمريكي المعتزل مايكل فيلبس.

* اليابان تتصدر جدول الميداليات

تتصدر اليابان جدول الميداليات بعد يومين من المنافسات إذ حققت انتصارات في الجودو والتزلج والسلاح.

ومنحت فرنسا جماهيرها الكثير كي تسعد به بحصولها على ذهبيتين آخريين الأحد. وقدمت بولين فيران-بريفو أداءً مميزًا لتفوز بسباق اختراق الضاحية بالدراجات الجبلية للسيدات.

ثم فاز حامل الرقم القياسي العالمي ليون مارشان بسباق 400 متر فردي متنوع في السباحة بأداء رائع ما تسبب في سعادة غامرة لجمهور أصحاب الضيافة.

* شبهات المسؤولية عن تخريب شبكة السكك الحديدية تحوم حول اليسار المتطرف

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان إن الشبهات تشير إلى مسؤولية اليسار المتطرف عن أعمال التخريب التي طالت شبكة القطارات فائقة السرعة في البلاد والتي تزامنت مع حفل افتتاح الألعاب الصيفية في العاصمة الأسبوع الماضي.

وشن مخربون هجمات استهدفت شبكة القطارات فائقة السرعة الجمعة الماضي ما تسبب في فوضى في حركة القطارات قبل ساعات من موعد بدء حفل الافتتاح.

* تحقيقات في تهديدات بقتل إسرائيليين

قالت سلطات الادعاء الفرنسية أمس الأحد إن "الشرطة الفرنسية بدأت تحقيقات في تهديد بقتل ثلاثة رياضيين إسرائيليين في الدورة الصيفية الحالية".

وأكدت سلطات الادعاء أيضا أن ضباطا متخصصين في الجرائم السيبرانية يحققون في ملابسات ظهور معلومات عن رياضيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة الماضي ويعملون على إزالة هذه المعلومات.

