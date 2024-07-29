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أحمد جودة - القاهرة - عاجل- أول ميدالية لمصر ..محمد السيد يحصد الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024

عاجل- أول ميدالية لمصر..محمد السيد يحصد الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024.. حصد محمد السيد، لاعب المنتخب الوطني لسلاح سيف المبارزة، الميدالية البرونزية في منافسات الفردي بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. تمكن السيد، المصنف العاشر عالميًا، من التفوق على المجري أندراسفي تيبور بنتيجة 8-7 في مباراة تحديد المركز الثالث.

محمد السيد يحصد الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024

نصف النهائي وتحدي الفرنسي يانيك بورييل



و خسر محمد السيد أمام الفرنسي يانيك بورييل، المصنف الثالث عالميًا، بنتيجة 15-9 في نصف النهائي. هذه الخسارة أهلت بورييل للتنافس في النهائي، بينما اتجه السيد لمباراة تحديد المركز الثالث.

وفي المقابل، خسر المجري أندراسفي تيبور أمام الياباني كاني كوكي باللمسة الذهبية، بنتيجة 14-13، مما جعله ينافس السيد على الميدالية البرونزية.

طريق محمد السيد إلى نصف النهائي



و تأهل محمد السيد لنصف النهائي بعد فوزه على البلجيكي نسير لويولا بنتيجة 9-8 باللمسة الذهبية في ربع النهائي. هذا الفوز الحاسم أهل السيد ليكون من ضمن أفضل أربعة لاعبين في البطولة.

دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024



و تقام دورة الألعاب الأولمبية في باريس من 26 يوليو حتى 11 أغسطس 2024، بمشاركة أكثر من 206 دول ونحو 10500 رياضي. تتنافس هذه الدول في 32 لعبة مختلفة.

مشاركة مصر في الألعاب الأولمبية



تشارك مصر في مجموعة متنوعة من الألعاب الرياضية في أولمبياد باريس 2024، تشمل: ألعاب القوى، كرة القدم، كرة اليد، كرة الطائرة وكرة الطائرة الشاطئية، ألعاب الماء (السباحة، الغطس، السباحة التوقيعية)، الشراع، التجديف، الملاكمة، التايكوندو، الجودو، المصارعة، رفع الأثقال، التنس، تنس الطاولة، الخماسي الحديث، السلاح، الجمباز، الرماية، القوس والسهم، الدراجات، الفروسية، والكانوي والكياك.