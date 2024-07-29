نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستشفى الحبيب التخصصي يعلن عن فتح باب التوظيف لأكثر من 500 وظيفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مستشفى الحبيب التخصصي عن فتح باب التوظيف لشغل أكثر من 500 وظيفة في مختلف التخصصات للنساء والرجال، وذلك للعمل بفروع المستشفى في الرياض وجدة والقصيم والخبر. يوفر المستشفى فرص التقديم على هذه الوظائف، مع توضيح المؤهلات المطلوبة والمزايا المقدمة.

المجالات الوظيفية المطلوبة

تشمل الوظائف المطلوبة في مستشفى الحبيب التخصصي المجالات التالية:

وظائف إدارية

وظائف سكرتارية

وظائف مساعدين

وظائف سائقين

وظائف منسقين

وظائف محاسبين

وظائف أمنية

وظائف فنية

وظائف هندسية

وظائف صحية

وظائف أخرى

أماكن التوظيف

الرياض

جدة

القصيم

الخبر

مميزات العمل بمستشفى الحبيب التخصصي

رواتب أساسية تنافسية

بدلات سكن ونقل

تأمين طبي

بيئة عمل ديناميكية ومهنية

فريق عمل متعدد الثقافات

ساعات عمل مرنة

فرص تطوير وظيفي ودورات تدريبية

طريقة التقديم

يتم التقديم على الوظائف عبر "منصة التوظيف" الخاصة بالمستشفى، ويستمر التقديم حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب، لذا يُنصح بالتقديم مبكرًا.

نبذة عن مستشفى الحبيب التخصصي

مستشفى الدكتور سليمان الحبيب التخصصي هو أحد المستشفيات التابعة لمجموعة الحبيب الطبية بسعة 250 سريرًا، ويقع في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. تأسست مجموعة دكتور سليمان الحبيب في عام 1995 عند افتتاح مجمع العليا الطبي، والذي يختص بتقديم الخدمات لمرضى العيادات الخارجية. في عام 2024، افتتحت المجموعة مستشفى في حي الفيحاء بجدة، والذي يُعد الأكبر في القطاع الخاص بالمدينة، ويتميز باستخدام التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات صحية متكاملة، ويضم 21 طابقًا وعيادات تغطي أكثر من 50 تخصصًا.