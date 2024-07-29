نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب... ريهام سعيد تتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر اسم الفنانة والإعلامية ريهام سعيد تريند جوجل، بعد توجيهها رسالة شكر لـ الفنانة ريهام حجاج، وذلك بعد مساندة الأخيرة خلال فترة معاناتها مع الاكتئاب.

وشاركت ريهام سعيد في وقت سابق، صورة لـ ريهام حجاج عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيها: "وقفت جنبي وهي ماتعرفنيش، شجعتني وفضل عندها إصرار أنها تقومني من اللي كنت فيه، وهي مالهاش أي مصلحة ولا محتاجه حاجه من حد".

وأضافت: "انت اللي بيقولوا عليه بنت ناس بجد وجدعه بجد، واي حد طلع عليكي كلمة، أو اختلف معاكي كان اسود متدايق بس منك عشان مش عارف يبقى في طيبتك، ولا يبقى زيك، أنا تخلصت من الاكتتاب بسبب تشجيعك، ربنا هيفضل معاكي عشان انت كويسة بجد، من قلبي شكرا".

آخر أعمال ريهام حجاج



والجدير بالذكر آخر أعمال النجمة ريهام حجاج مسلسل "صدفة" والذى شارك فى بطولته كل من خالد الصاوى وعصام السقا ورحاب الجمل وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.