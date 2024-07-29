نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات تعاقد برشلونة مع ويليامز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، عن تطورات تعاقد نادي برشلونة الإسباني مع نيكولاس ويليامز، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيك بلباو الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وارتبط نادي برشلونة برئاسة خوان لابورتا، وبقيادة هانز فليك بالتعاقد مع جوهرة إسبانيا من أجل تدعيم الفريق الفترة القادمة.

ويريد برشلونة أن يحظى بخدمات نيكو ويليامز بعد أن استطاع إثبات نفسه بجدارة مع ناديه وقيادة منتخب بلاده للتتويج بلقب أمم أوروبا ببراعة.

موقف برشلونة من التعاقد مع ويليامز

وبحسب ما قاله الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن برشلونة لم يتلقى أي رد في الوقت الحالي من ويليامز وبيئته بشأن الانضمام إلى البلوجرانا.

ويمتلك صاحب الـ22 عامًا عقدًا مع نادي أتلتيك بلباو يصل حتى صيف 2027 القادم، وبذلك يتبقى له ثلاث مواسم حتى يكون متاح بشكل مجاني الرحيل عن الفريق.