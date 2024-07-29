موقف إنساني للزعيم عادل إمام مع فنان سوري

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف إياد حسن دكاك، نجل الممثل السوري الراحل حسن دكاك، عن جوانب من حياة والده والأسرار المتعلقة به، بالإضافة إلى موقف لافت من الفنان المصري عادل إمام بعد وفاة والده.

وأوضح في تصريحات صحفية، أن التعاون الذي كان متوقعًا بين حسن دكاك وعادل إمام كان يتمثل في مسلسل "فرقة ناجي عطا الله". حيث كان من المقرر أن يلعب حسن دكاك دور رئيس الفندق في منطقة الزبداني بسوريا، بعد أن اجتمع عادل إمام مع مدير إدارة الإنتاج لتحديد الممثلين السوريين للمشاركة في المسلسل.

وأشار إلى أنه تم التوصل بالفعل إلى اتفاق مع حسن دكاك، الذي وقع العقد بالفعل، إلا أنه توفي قبل بدء التصوير بنحو 15 يومًا.

وأضاف إياد أنه بعد وفاة والده، تواصل مع مدير إدارة الإنتاج بخصوص المبلغ المالي الذي كان قد تم تقديمه لوالده. ورد عليه عادل إمام، الذي اعتبر المبلغ هدية لروح والد إياد، وأعرب عن اعتذاره لأنه كان في مصر لتصوير المسلسل وقتها.