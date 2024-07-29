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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ملف.. مواد البناء تراهن على المشروعات الحكومية والصفقات… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 29 يوليو 2024 09:14 صباحاً - شريف ناصر وحمدي أحمد _ تباينت آراء مستثمري قطاع مواد البناء حول تأثير المشروعات القومية والصفقات العقارية الكبرى، مثل رأس الحكمة على القطاع وزيادة الإنتاجية أو إضافة خطوط إنتاج جديدة خلال الفترة المقبلة.
فمن جهة يرى البعض أنها تحفز الاستثمار وزيادة الإنتاج، لكن عقبة وجود فائض في عدد من القطاعات يمنع المصانع من إضافة خطوط جديدة، مشيرين إلى أن هذا الفائض يكفي احتياجات المشروعات لفترة طويلة.
ورأى آخرون أن هذه المشروعات تساعد المصانع في تصريف المخزون والفائض لديها، مع إمكانية التوسع، لكن بعد الانتهاء من بيع الفائض، مؤكدين أن إضافة خطوط إنتاج جديدة يتطلب دراسات وموافقات عديدة وليست بالمسألة السهلة.
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