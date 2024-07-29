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نعرض لكم الان تفاصيل خبر محمود محيي الدين ينفي التصريحات المنسوبة له حول السعر العادل… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 29 يوليو 2024 11:08 صباحاً - دوت الخليج – نفى المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، محمود محيي الدين، التصريحات المنسوبة له على مواقع التواصل بأن السعر العادل للجنيه أمام الدولار هو 150 جنيهًا.
وقال محيي الدين، في بيان اليوم، إن هذه التصريحات المنسوبة “تهدف لإثارة البلبلة”.
وكان سعر الدولار قد تراجع قرشا واحد مقابل الجنيه، بنهاية تعاملات اليوم، ليسجل 48.29 جنيه للشراء و48.39 جنيه للبيع.
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