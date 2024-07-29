مال وأعمال

محمود محيي الدين ينفي التصريحات المنسوبة له حول السعر العادل…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر محمود محيي الدين ينفي التصريحات المنسوبة له حول السعر العادل… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 29 يوليو 2024 11:08 صباحاً - دوت الخليج – نفى المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، محمود محيي الدين، التصريحات المنسوبة له على مواقع التواصل بأن السعر العادل للجنيه أمام الدولار هو 150 جنيهًا.

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وقال محيي الدين، في بيان اليوم، إن هذه التصريحات المنسوبة “تهدف لإثارة البلبلة”.

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وكان سعر الدولار قد تراجع قرشا واحد مقابل الجنيه، بنهاية تعاملات اليوم، ليسجل 48.29 جنيه للشراء و48.39 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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