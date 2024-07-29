نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديانج يغادر إلى تركيا لبدء مشواره مع الخلود السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توجه المالي أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى تركيا ومغادرًا القاهرة برفقة وكيل أعماله متوجها، لبدء مشواره مع نادي الخلود السعودي، بعد إتمام انتقاله.

ويدخل ديانج فور وصوله تركيا، في معسكر فريقه الجديد الذي يقيم معسكر إعداد للموسم الجديد هناك وذلك من أجل الخضوع للفحوصات الطبية.

واتفقت إدارة نادي الخلود السعودى مع الأهلي، على استعارة لاعب الوسط المالي أليو ديانج لمدة موسم، بقيمة 500 ألف دولار، دون وجود أي بنود يمكن للفريق السعودي ضمه بشكل نهائي.

ديانج يغادر إلى تركيا لبدء مشواره مع الخلود السعودي

وكان ديانج غادر قائمة مباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي الأخيرة في الدوري والتي انتهت بفوز فريقه بهدف دون رد، من أجل التحضير للسفر.

ويستعد الفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، في الوقت الحالي لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا، اليوم الإثنين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكان الفريق حقق الفوز مؤخرًا على المصري البورسعيدي، بهدف دون رد بالمباراة التي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الثامن عشر من الدوري المصري.

