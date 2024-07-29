نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بورفؤاد يعلن تشكيل جهاز فريق الكرة الأول لموسم 2024 / 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي بورفؤاد الرياضي عن التشكيل الجديد لجهاز فريق الكرة الأول للموسم الرياضي 2024/2025، حيث تم تعيين سامر عبد الرحمن كمدير فني للفريق، وذلك في إطار الاستعدادات للموسم الجديد وتحقيق أفضل النتائج.

بورفؤاد يعلن تشكيل جهاز فريق الكرة الأول لموسم 2024/2025

يشرف على الفريق المهندس أحمد رضوان، بينما يتولى عبده الجبالي دور المستشار الفني للمجلس. وقد تم تعيين كادر فني متميز يضم أحمد البكري كمدرب عام، علي كاشا، تامر عسل، أحمد هبه كمدربين مساعدين بالإضافة إلى أحمد مسلم كمدرب لحراس المرمى ومحمد منصور كمحلل أداء.

على الجانب الطبي، يقود الدكتور مصطفى محمود الجهاز الطبي، ويسانده مصطفى مالك كطبيب علاج طبيعي، مؤمن غريب للعلاج الطبيعي والإصابات.

كما يضم الجهاز الطبي أحمد الزغبي ومحمد قاسم في قسم التدليك والعلاج الطبيعي.

فيما يتعلق بالجانب الإداري، تم تعيين أحمد الديب كمدير إداري، وعمرو معروف وعادل عرفة كإداريين.

ويستمر الكابتن طارق وقفي وعلي الخطيب في أداء مهامهما كمسؤولي المهام.

يأمل نادي بورفؤاد الرياضي أن يسهم هذا التشكيل الجديد في تحقيق أهداف الفريق في الموسم المقبل، وتقديم أداء مميز يسعد جماهير النادي.

