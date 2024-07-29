نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى ينضم محمد النني إلى ناديه الجديد؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل إعلام إماراتية أن الجزيرة الإماراتي يسعى لحسم تعاقده مع المصري محمد النني نجم خط وسط آرسنال الإنجليزي السابق في صفقة انتقال حر وذلك خلال فترة الميركاتو الصيفي.

محمد النني ينتقل إلى الجزيرة الإماراتي

أشار المعلق الإماراتي عامر عبدالله عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي أن محمد النني في طريقه لتمثيل صفوف الجزيرة الإماراتي عقب نهاية مشواره الرياضي بقميص آرسنال.

وأكد عامر عبدالله أن محمد النني سيرتدي قميص الجزيرة عقب نهاية مشاركته مع منتخب مصر في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في باريس.

وكتب عامر عبدالله قائلًا: "النجم العربي الكبير محمد النني جزراوي بعد الأولمبياد وجميع الأمور تسير نحو التعاقد الرسمي".

وختم عامر عبدالله تصريحاته قائلًا: "ثانيًا الجزيرة في طريقه لإبرام 4 أو 5 صفقات أجنبية ما بين مقيمين وأجانب، ويوجد لاعب إذا انتقل للجزيرة سيكون أحد أسباب المتعة في دورينا".