الرياضة

ناصر النني يفاجئ الجميع حول انتقال نجله إلى الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد ناصر النني والد محمد النني لاعب المنتخب الوطني الأولمبي، أن اللاعب قدم مباراتين من أفضل مبارياته.

وتابع النني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "النني لديه إدارة قوية واللاعبين يحبوه في المنتخب الأولمبي والأجواء هناك ممتازة بين الجميع".

وأضاف ناصر النني: "النني لم يحصل على أي عروض رسمية من الجزيرة الإماراتي، والأهلي لم يفاوضه سواء شفويًا أو رسميًا".

واختتم: "أتمنى انضمامه للنادي الأهلي، ولن يتجه إلى بيراميدز أو الزمالك، ولكن في كل الأحوال أتمنى له أن يكون قراره في صالحه ويرى الأنسب له".

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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