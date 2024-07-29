نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي يصدم محمد النني بشأن انتقاله للأحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد أحمد السيد، نجم الأهلي السابق، أنه من الصعب أن يحجز محمد النني مكان في خط وسط الأهلي في ظل تواجد مروان عطية وأكرم توفيق.

وربطت بعض التقارير بأن هناك مفاوضات بين محمد النني والنادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، من أجل التعاقد معه لإرتداء القميص الأحمر في الموسم الجديد.

تصريحات أحمد السيد

وقال أحمد السيد خلال تصريحات تلفزيونية: من الصعب اللعب على الثنائي مع أي مدير فني، مؤكدا على أنه ظهر بشكل مميز مع المنتخب الأولمبي ولكن مستوى مروان وأكرم الفترة الأخيرة مع الأهلي في تقدم كبير وخط وسط الأهلي مميز في كل البطولات.

وأضاف نجم الأهلي السابق: بسبب مروان عطية وأكرم توفيق فإن فرصة مشاركة النني إذا انضم للأهلي سيكون صعب جدا.