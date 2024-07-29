نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يطلب التعاقد مع هذا الثنائي لرحيل نجم الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد الاعلامي مدحت شلبي، أن الأيام الماضية شهدت تطورات كبيرة في ملف احتراف محمد عبدالمنعم ووكيل اعماله جلسة مع أمير توفيق من أجل معرفة طلبات الأهلي المادية للموافقة على رحيل اللاعب.

تصريحات الإعلامي مدحت شلبي

وقال مدحت شلبي في تصريحات تلفزيونية: طلب الأهلي الحصول على 5 مليون دولار للموافقة على رحيل اللاعب للخليج أو مبلغ أقل من ذلك لو العرض جاء من أحد فرق أوروبا.

وأضاف: وافق كولر على رحيل عبدالمنعم ولكن اشترط الحصول على خدمات ثنائي نادي زد الدفاعي، محمد إسماعيل ومصطفى العش، الأهلي يترقب وصول عروض رسمية للموافقة على رحيل محمد عبدالمنعم.

وواصل: بعد ذلك تم فتح باب المفاوضات مع نادي زد للحصول على خدمات إسماعيل والعش، جدير بالذكر أن الأهلي حاول ضم الثنائي في يناير الماضي إلا أن مجدي عبدالعاطي مدرب زد رفض وطلب تأجيل المفاوضات لنهاية الموسم.