نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم الإثنين في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الإثنين 29 يوليو 2024 على استاد "القاهرة الدولي"، وذلك في إطار مؤجل بينهما من الجولة الـ19 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر المارد الأحمر جدول ترتيب دوري نايل برصيد 69 نقطة، بعد الفوز في 22 مباراة والتعادل في 3 لقاءات وخسارة مباراتين، فيما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثامن برصيد 44 نقطة، بعد الفوز في 12 مباراة والتعادل في 8 لقاءات وخسارة 10 مواجهات.

موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

تبدأ أحداث مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا اليوم الإثنين في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

تذاع مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الإثنين، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة الدوري المصري الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا On Time Sports1HD، بتعليق المعلق محمد الشاذلي.