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أحمد جودة - القاهرة -

أكد مصدر داخل نادي بيراميدز، تقديم شكوى ضد الإعلامي كريم حسن شحاتة، في المجلس الأعلى للإعلام، بسبب نشر أخبار كاذبة، كما سيتم تقديم شكوى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من أجل مراجعة المحتوى الإعلامي لحلقة اليوم للإعلامي المذكور والتي تضمنت إدعاءات على مالكي النادي بالإمارات ومحاولة ضرب استقرار الإدارة الحالية من خلال ترويج إشاعات ليس لها غرض إلا الفتنة وضرب استقرار النادي والفريق.

مصدر في بيراميدز: قررنا شكوى كريم شحاتة بسبب نشر أخبار كاذبة

وقال المصدر في تصريحات صحفية، إن حالة من الاستياء سادت بين مسئولي بيراميدز، بسبب نشر أخبار كاذبة ضد النادي، كما سنلجأ للنيابة العامة بنفس التهمة ضده، حتى ينال ما يستحقه بنشر تلك الأكاذيب على شاشة قناة محترمة تنتمي لمنظومة محترمة لا تقبل مثل هذا الإعلام الغير مهني.

وأوضح المصدر أن بيراميدز يطالب باتخاذ اللازم قانونيًا لإيقاف نشر تلك الأخبار الكاذبة، التي تهدف إلى هدم وضرب استقرار النادي، ويطلب النادي من الشركة المتحدة اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه تلك السقطة الإعلامية التي لا تتناسب مع الدور العظيم والوطني الذي تقدمه الشركة بمختلف منصاتها لدعم وتطوير المحتوى الإعلامي المصري.