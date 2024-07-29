نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس في مصر اليوم الاثنين 29 يوليو 2024: توقعات مفصلة وتنبيهات هامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة في آخر أيام شهر يوليو 2024.

فعلى الرغم من أن يوليو هو عادةً من أكثر الشهور حرارة في السنة، إلا أن الطقس اليوم سيشهد هدوءًا نسبيًا مع استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم المناطق.

توقعات الطقس اليوم

سيظل الطقس شديد الحرارة ورطبًا خلال النهار على معظم أنحاء الجمهورية، حيث ستسجل درجات الحرارة العظمى في الظل ما بين 36 إلى 38 درجة مئوية في القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة.

أما المناطق الساحلية فستتراوح درجات الحرارة فيها بين 33 و36 درجة مئوية.

وفي المناطق الجنوبية، ستصل درجات الحرارة إلى مستويات أعلى، حيث تتراوح ما بين 39 إلى 42 درجة مئوية.

الظواهر الجوية المتوقعة

الشبورة المائية: من المتوقع أن تتكون الشبورة المائية على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، مما قد يؤثر على الرؤية ويدعو إلى الحذر أثناء القيادة.

الأمطار الرعدية: هناك فرص لسقوط أمطار رعدية على مناطق من أقصى الجنوب مثل أبوسمبل، أسوان، حلايب وشلاتين، وهي مناطق قد تشهد تقلبات جوية ملحوظة.

الرياح: ستنشط الرياح المعتدلة أحيانًا على بعض المناطق في القاهرة الكبرى والوجه البحري، مما قد يساعد في تخفيف حدة الحرارة قليلًا.

تحذيرات هامة

حركة الملاحة البحرية: يُتوقع استمرار اضطراب حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والشواطئ الغربية للبحر المتوسط. ستكون سرعة الرياح ما بين 35 و50 كم/ساعة، مع ارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.5 متر، مما يشكل خطرًا على الأنشطة البحرية.

متوسط نسبة الرطوبة