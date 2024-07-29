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وزير الأوقاف يستقبل رئيس ديوان الوقف السني العراقي والوفد المرافق له

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يستقبل رئيس ديوان الوقف السني العراقي والوفد المرافق له في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف،  الدكتور مشعان محيي علوان رئيس ديوان الوقف السني والوفد المرافق له بديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستعرض الجانبان أوجه التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف المصرية وديوان الوقف السني العراقي.

وأطلع  الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف رئيس الوقف السني العراقي والوفد المرافق له على جهود وزارة الأوقاف المصرية والمحاور الأربعة التي بنت وزارة الأوقاف عليها برنامجها في سبيل الارتقاء بالوعي الديني والثقافي.

وثمن وفد الوقف السني العراقي دور وزارة الأوقاف المصرية البارز والكبير في دعم النشاط الإسلامي، وفي ‏الحفاظ على مال الوقف وحسن استثماره.

جاء ذلك بحضور كلا من والدكتور صديق خليل صالح مدير عام إدارة الاستثمار بديوان الوقف السني، والدكتور عماد محمد علي عضو مجلس أوقاف أعلى، والدكتور محمد نوري عضو مجلس أوقاف أعلى، والدكتور أبو ذر عادل محيي سكرتير رئيس ديوان الوقف السني، والدكتور مازن محمد مدير قسم أصول الدين بديوان الوقف السني والمستشار روكان عبد الخالق حميد الملحق الثقافي بسفارة العراق بالقاهرة. 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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