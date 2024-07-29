نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدحت شلبي: الأهلي يدخل مزاد أمام بيراميدز لشراء هذا اللاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف الإعلامي مدحت شلبي، عن رغبة النادي الأهلي في التعاقد مع اللاعب أسامة فيصل، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي.



وقال مدحت شلبي في تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه يا مساء الأنوار، عبر قناة Mbc مصر: "الأهلي يدخل المزاد أمام بيراميدز لشراء أسامة فيصل".

وتابع: "كولر يضع أسامه فيصل أمامه منذ فترة طويلة وطلب التعاقد معه منذ أن رحب برحيل كهربا عن الفريق في الصيف ".



وأضاف: "الأهلي سيقاتل وبقوة لشراء أسامة فيصل، ونادي البنك الأهلي يرحب ببيع اللاعب ولكن بأعلى سعر خاصة أن هناك مفاوضات قوية من نادي بيراميدز لشراء اللاعب أيضًا".

وأردف: "الأهلي عرض على البنك الأهلي خدمات أكثر من لاعب للحصول على خدمات أسامة فيصل، من ضمن اللاعبين طاهر محمد طاهر وخالد عبدالفتاح وكريم الدبيس وبعض لاعبي فريق الشباب بالنادي".

وواصل: "نادي البنك يرغب في الحصول على مقابل مادي لا يقل عن 30 مليون بجانب الحصول على توقيع 2 لاعبين من الأهلي".



واختتم: "الأهلي قد يفعل بند شراء محمود الزنفلي ومن ثم سيتم إعارته لنادي البنك الأهلي الذي يرغب في الحصول على توقيع الحارس في نهاية الموسم".