نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علاء نبيل يعلن عن مشروع جديد لتطوير الكرة المصرية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
أشار علاء نبيل، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، إلى وجود مشروع جديد قادم لتطوير الكرة المصرية بمساندة الدولة المصرية.
تصريحات علاء نبيل
وقال علاء نبيل خلال تصريحات تلفزيونية: هناك اهتمام كبير من المسؤولين في الدولة بتطوير قطاعات الناشئين والبراعم من خلال مشروع جديد.
وتابع: وزارة الشباب والرياضة ستساعدنا في المشروع، بمساندة الدولة المصرية، والجميع سيتفاجئ من التطوير.
وأكمل: سيكون هناك اهتمام بشكل أكبر بقطاعات الناشئين والبراعم، ونسعى لتطوير الكرة المصرية.