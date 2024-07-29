نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الإثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الإثنين الموافق 29 يوليو الجاري، مواجهات من العيار الثقيل، في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في الدوري المصري الممتاز

ويلتقي فريق الزمالك مع نظيره المقاولون العرب، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

بينما تنطلق صافرة مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة؛ والعاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي، على ستاد القاهرة الدولي.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم

1- الأهلي 69 نقطة

2- بيراميدز 69 نقطة

3- المصري البورسعيدي 52 نقطة

4- مودرن سبورت 50 نقطة

5- الزمالك 49 نقطة

6- سموحة 45 نقطة

7- زد 44 نقطة

8- سيراميكا كليوباترا 44 نقطة

9- إنبي 42 نقطة

10- الاتحاد 39 نقطة

11- طلائع الجيش 36 نقطة

12- البنك الأهلي 34 نقطة

13- الجونة 33 نقطة

14- الإسماعيلي 32 نقطة

15- فاركو 30 نقطة

16- بلدية المحلة 24 نقطة

17- المقاولون العرب 21 نقطة

18- الداخلية 19 نقطة