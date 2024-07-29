تطورات عاجلة بشأن ترتيبات أممية لاتفاق تصدير النفط اليمني سيتم إعلانه في هذا الموعد !

الرياض - محمد الاطلسي - انظم المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جرودنبرغ، الاحد، إلى الترتيبات الجارية لاستئناف تصدير النفط ضمن اتفاق خفض التصعيد اقتصادياً.

ووصل وفد من مكتب المبعوث الدولي في وقت سابق اليوم إلى حضرموت بعد يوم فقط على وصول رئيس السلطة الموالية للتحالف جنوب اليمن، رشاد العليمي.

ويترأس الوفد نائب مدير مشروع رأس المال البشري.. وعقد الوفد لدى وصوله بالعليمي وقيادة سلطته المحلية بالمحافظة.

واستعرض اللقاء، وفق وسائل اعلام في حكومة بن مبارك، توسيع تدخلاته الى مدن أخرى من المحافظة في مجالات هندسة وخدمات المدن، والبنى التحتية خصوصاً في قطاعات الاشغال، والصرف الصحي، والتعليم، والطاقة المتجددة.

في السياق، كشف مصدر رفيع في مكتب المبعوث الأممي كواليس الزيارة.

وأوضح المصدر بأن الزيارة هذه ضمن ترتيبات أممية لاتفاق تصدير النفط اليمني يتوقع إعلانه خلال الايام المقبلة.

ويتضمن الاتفاق تخصيص جزء منه لصالح المحافظات المنتجة وابرزها حضرموت، مشيرة إلى أن الوفد سيتولى الاشراف على انفاق مخصصات حضرموت لصالح بنى تحتية بعد ان ظلت تنهب من قبل مسؤولي السلطة والنافذين هناك.