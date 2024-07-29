المبعوث الاممي يصدم امريكا بخطاب جريء بشأن اليمن

الرياض - محمد الاطلسي - احرج المبعوث الخاص لأمين عام الامم المتحدة الى اليمن، هانس غروندبيرغ، الولايات المتحدة الامريكية، بخطاب جريء بشأن اليمن ودورها حيال جهود انهاء الحرب واحلال السلام في اليمن، مصرحا بعرقلة واشنطن مساعي السلام في اليمن ومطالبا اياها بكف العرقلة و"جعل السلام اولوية".

جاء هذا خلال زيارة نفذها المبعوث الاممي غرونبيرغ إلى واشنطن، الجمعة (26 يوليو)، التقى خلالها عددا من كبار المسؤولين الأمريكيين لمناقشة التطورات في اليمن وسبل دعم عملية سياسية جامعة لحل النزاع وانهاء الحرب، عقب يومين على تصريح للمبعوث الامريكي بشروط لدعم السلام في اليمن.

وقال بيان صادر عن مكتب المبعوث الاممي على موقعه الالكتروني: إن غروندبيرغ "خلال زيارته، التقى مع القائم بأعمال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، جون باس، ومساعدة وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية، ميشيل سيسون، ومساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف".

مضيفا: إن لقاءات المبعوث الاممي الى اليمن هانس غروندبيرغ في العاصمة الامريكية واشنطن بشأن السلام في اليمن، شملت ايضا من المسؤولين الامريكيين "منسق مجلس الأمن القومي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بريت ماكغورك، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ".

وتابع: "استعرض غروندبرغ التحديات التي تعيق جهود الوساطة في اليمن، بما في ذلك التطورات الإقليمية (حرب غزة) ومسار التصعيد المقلق في اليمن منذ بداية العام. مشددا على "ضرورة منح الأولوية مسار السلام والحوار والتهدئة في اليمن، وأهمية الدعم الإقليمي والدولي المتضافر لتحقيق هذا الهدف".