بشرى سارة اثلجت قلوب المقيمين اليمنيين في السعودية

الرياض - محمد الاطلسي - في إطار جهود المملكة العربية السعودية الإنسانية المتواصلة لمساعدة الأشقاء اليمنيين الذين نزحوا إلى أراضيها بسبب الأزمة في بلادهم، تقدم المديرية العامة للجوازات التابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية مجموعة من التسهيلات التي تهدف إلى تخفيف معاناتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

أبرز التسهيلات المقدمة من المملكة العربية السعودية للنازحين اليمنيين:

الإعفاء من رسوم المرافقين: – أعفت المملكة النازحين اليمنيين من رسوم المرافقين، مما يساعدهم على لم شمل أسرهم دون تحمل أعباء مالية إضافية.

تسهيل تجديد الإقامة: – أصبح بإمكان النازحين اليمنيين تجديد إقامتهم بكل سهولة ويسر، إما إلكترونيًا عبر منصة “أبشر” أو من خلال زيارة مكاتب الجوازات.

الإعفاء من رسوم مكتب العمل: – تم إعفاء النازحين اليمنيين من رسوم مكتب العمل، مما يتيح لهم فرصة أكبر للعمل والحصول على دخل يساهم في تلبية احتياجاتهم المعيشية.

تسهيلات إضافية:

بالإضافة إلى التسهيلات المذكورة أعلاه، تقدم المملكة للنازحين اليمنيين خدمات الرعاية الصحية المجانية والتعليم المجاني لأبنائهم. كما تعمل على توفير فرص العمل لهم في مختلف القطاعات، مما يساهم في دمجهم في المجتمع السعودي وتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم.

ملاحظات هامة:

للاستفادة من هذه التسهيلات، يجب على النازحين اليمنيين تقديم الوثائق اللازمة، مثل جواز السفر اليمني وبطاقة الهوية وتصريح الإقامة. * يمكن للنازحين اليمنيين التواصل مع الجهات المختصة في المملكة للحصول على مزيد من المعلومات والاستفسارات حول هذه التسهيلات وكيفية الاستفادة منها.

وتعكس هذه التسهيلات التي تقدمها المملكة العربية السعودية للنازحين اليمنيين عمق الروابط الأخوية بين الشعبين، والتزام المملكة الراسخ بمد يد العون للأشقاء في اليمن في هذه الظروف الصعبة. وتؤكد المملكة أنها ستواصل دعمها للنازحين اليمنيين وتقديم كل ما يلزم لمساعدتهم على تجاوز هذه المحنة.