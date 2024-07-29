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أحمد جودة - القاهرة -

احتفلت البعثة المصرية داخل القرية الأولمبية ببرونزية محمد السيد في سلاح سيف المبارزة بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليًا في باريس خلال الفترة ما بين 26 يوليو وحتى 11 أغسطس المقبل.

البعثة المصرية تحتفل ببرونزية محمد السيد داخل القرية الأولمبية بباريس

وحرص المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وباقي أعضاء البعثة واللاعبين على تقديم التهنئة لمحمد السيد بعد فوزه بالميدالية البرونزية مطالبين إياه بحصد ميدالية أخرى في منافسات الفرق.

وتمكن محمد السيد من الفوز في مباراة الميدالية البرونزية على حساب نظيره بطل المجر بنتيجة 8-7 ليحصد بذلك المركز الثالث ويقتنص أول ميدالية مصرية في أولمبياد باريس 2024.

افتتح محمد السيد مشواره بالبطولة بالفوز على بطل كولومبيا في دور الـ32 بنتيجة 15-7 قبل أن يفوز على بطل إيطاليا في ثمن النهائي بنتيجة 15-10.

وفي مباراة ربع النهائي، فاز السيد على نظيره بطل بلجيكا باللمسة الذهبية بنتيجة 9-8 قبل أن يخسر من بطل فرنسا في نصف النهائي بنتيجة 15-9 ليخوض مباراة الميدالية البرونزية ويفوز بها على حساب بطل المجر.

تشارك مصر في دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024 بأكبر بعثة في تاريخها، حيث تضم 148 لاعبًا ولاعبة أساسيًا و16 لاعبًا احتياطيًا، ليصل العدد الإجمالي إلى 164 رياضيًا يتنافسون في 22 رياضة وتعتبر هذه البعثة الأكبر بين الدول العربية والإفريقية.

