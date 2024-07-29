نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية الإسرائيلي عن تهديدات الرئيس التركي: أوجه التشابه مع صدام حسين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تعليق له مساء أمس الأحد، تناول وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، التصريحات الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن إسرائيل.

وقد أشار كاتس إلى أن تهديدات أردوغان قد تذكر بمصير الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، معلقًا على هذه التصريحات عبر حسابه على منصة "إكس".

تصريحات يسرائيل كاتس

في منشور له، قال كاتس: "أردوغان يسير على خطى صدام حسين ويهدد بمهاجمة إسرائيل. فقط دعه يتذكر ما حدث هناك وكيف انتهى الأمر."

يأتي هذا التصريح في إطار رد كاتس على دعوات أردوغان المتكررة لتصعيد الإجراءات ضد إسرائيل، معتبرًا أن تاريخ صدام حسين قد يقدم درسًا للرئيس التركي.

تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

من جانبه، كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أكد في تصريحاته، أمس الأحد، على أهمية تعزيز قوة بلاده "من أجل ردع إسرائيل عن ممارساتها ضد الفلسطينيين".

خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية في ولاية ريزا، شدد أردوغان على أنه "كما دخلنا (الإقليم الأذري) ناجورني كاراباخ وليبيا، يمكننا فعل الشيء نفسه مع إسرائيل. فلا يوجد شيء يمنع ذلك، فقط علينا أن نكون أقوياء حتى نُقدم على هذه الخطوات".

تشير تصريحات كاتس إلى التوترات المستمرة بين إسرائيل وتركيا، والتي تصاعدت في الآونة الأخيرة بسبب التصريحات والتهديدات المتبادلة بين الجانبين.

إذ يبدو أن كاتس يستخدم التاريخ كوسيلة للتأكيد على أن التصعيد قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، مستدلًا على ذلك بمصير صدام حسين الذي انتهى بطريقة مأساوية بعد تهديداته وأفعاله العسكرية.

في الوقت نفسه، يعكس حديث أردوغان عن تعزيز القوة التركية رغبة في تقديم نفسها كقوة إقليمية قادرة على مواجهة إسرائيل، مما يزيد من تعقيد الوضع السياسي في المنطقة.