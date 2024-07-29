العالم اليوم - حكومة بريطانيا تستأنف محادثات تجارية مع الهند ودول خليجية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 يوليو 2024 02:18 مساءً - قالت الحكومة البريطانية الجديدة، الإثنين، إنها تستأنف محادثات تهدف إلى إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع الهند ودول في مجلس التعاون الخليجي.

وجعل رئيس الوزراء كير ستارمر، الذي عاد حزب العمال بزعامته إلى الحكم بفوز ساحق في انتخابات الرابع من يوليو بعد بقائه 14 عاما في المعارضة، النمو الاقتصادي المهمة الرئيسية لحكومته.

وتوقفت المحادثات التجارية أثناء الانتخابات.

وذكرت الحكومة في بيان أن "استئناف المحادثات هو أول خطوة نحو الاتفاق على صفقات تجارية بجودة عالية تحتاجها بريطانيا لمنح الشركات القدرة على دخول الأسواق الدولية وخلق فرص عمل وتحقيق هذا النمو".

وقالت وزارة التجارة إن الجولة الأولى من المفاوضات في عهد الحكومة الجديدة من المتوقع أن تجرى في الخريف وستشمل محادثات جديدة مع إسرائيل وكوريا الجنوبية وسويسرا وتركيا.

ولدى بريطانيا اتفاقيات تجارة حرة بالفعل مع هذه الدول الأربع ثم عُلقت عندما خرجت من الاتحاد الأوروبي في عام 2020، لكنها بدأت محادثات في السابق تهدف إلى تحديث الاتفاقيات.