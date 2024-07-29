نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية تعلن رسميا تقديم ملفها لاستضافة كأس العالم 2034 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت المملكة العربية السعودية، عن انتهائها من تجهيز ملف استضافة بطولة كأس العالم 2034، بعد الانتهاء من اكتمال كافة الخطوات والشروط المطلوبة.

ومن المنتظر أن يطير وفد سعودي إلى العاصمة الفرنسية باريس، برئاسة الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، لتقديم الملف.

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وكان جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قد أكد في وقت سابق أن المملكة العربية السعودية، ستكون المنزم لكأس العالم 2034

وجاء هذا القرار، بسبب عدم تواجد اي ملفات أخرى لاستضافة البطولة.

على جانب آخر، توجد بعض الأنباء حول تنظيم البطولة في فصل الشتاء، بسبب الأجواء الحارة صيفا في السعودية، مثلما حدث في نسخة 2022 بقطر.

