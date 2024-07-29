نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سميرة سعيد تفاجئ جمهورها وتطرح "زن" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الديفا سميرة سعيد على اليوتيوب، وجميع التطبيقات الموسيقية، ومحطات الراديو أغنيتها الجديدة، "زن"، من كلمات مصطفى ناصر، ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع موسيقى تيم، والرؤية الفنية ل نضال هاني.



فى أغنية "زن" تعود الفنانة سميرة سعيد إلى تقديم كلمات جريئة وغير مألوفة، وأثار عنوان الأغنية الجدل بسبب غرابته، قبل أن يستمع الجمهور إليها.. وحرصت سميرة سعيد على ترويج الأغنية من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، حيث طرحت برومو تشويقى للأغنية، معلقة عليها: "زن قريبا".

يذكر أن سميرة سعيد طرحت هذا العام ٣ أغاني قبل زن.. "فن التغافل"، و"كان"، و"كداب" والأخيرة لاقت رواجًا ونجاحًا كبيرًا.

تقول كلمات الأغنية:..

زن

صوت نازل زن

قالها وسابها ترن

باين قلبي اتجن

بايني حبيت

فن

دي صنعة وفن

إنه يجيبني وأحن

قلبي كده اتطمن

يا زين ما نقيت

حبيييت

وبان عليا

وبان عليا

حبيييت

وخد عينيا

وخد عينيا

بوجه عام ما فيش كلام

يا ناس غرام

وبالجرام لايق أو ي عليا

ده من سلام بقيت بنام

واقوم اوام

واقول حرام تنامي يا عينيا

بوجه عام ما فيش كلام

يا ناس غرام

وبالجرام لايق أو ي عليا

ده من سلام بقيت بنام

واقوم اوام

واقول حرام تنامي يا عينيا



زن.. زن.. زن

زن.. زن.. زن

زن.. زن.. زن

زن.. زن.. زن

زن

صوت نازل زن

صعب يا ناس وسهون

سابلي دماغي تون

وشكلي حنيت

زن

وجالي كإن

فجأة طلعلي الجن

قلبي صغر في السن

لقيتني غنيت

حبيييت

وبان عليا

وبان عليا

حبيييت

وخد عينيا

وبان عليا

يا ناس فرق

وجيه سرق مشاعري

لأ عمل قلق

وجيت برجليا

ما فيش هزار قلبها نار

وسابني ماشية ليل نهار

بلف نحوا

يا ناس فرق

وجيه سرق مشاعري

لأ عمل قلق

وجيت برجليا

ما فيش هزار قلبها نار

وسابني ماشية ليل نهار

بلف نحوا



زن

صوت نازل زن

قالها وسابها ترن

باين قلبي اتجن

بايني حبيت

فن

دي صنعة وفن

إنه يجيني وأحن

قلبي كده اتطمن

يا زين ما نقيت