نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى كامل يطرح أحدث أغانيه "العيب عليا" وتتصدر التريند..فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح الفنان مصطفى كامل أغنيته الجديدة التي تحمل إسم "العيب عليا" وهى من كلماته وألحانه وتوزيع كوليبكس وماستر أمير محروس وجيتارات أحمد حسين وتسجيل صوت أحمد جودة، وبمجرد طرحها تصدرت التريند.

ويراهن الفنان مصطفى كامل على ألبومه الجديد الذى يشمل عددا من الأغانى التى يطرحها على طريقة السينجل، ويحمل عدد من المفاجآت.

آخر أعمال مصطفى كامل

وكانت آخر ألبومات مصطفى كامل "وجع قلبى" وتضمن عددا من الأغانى التي حققت نجاحا كبيرا منها "اتعلمت من الليالى" من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير ميكس وماستر احمد جودة، وأغنية "اسكت" من كلماته وألحانه وتوزيع تامر صقر، وأغنية "حلوة حياتى" من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير، وأغنية "وجع قلبي" وهي من كلماته وألحانه وتوزيع تامر صقر ووتريات فارس صقر وهندسة صوت أحمد جودة.

يذكر أن ألبوم "وجع قلبى" يضم 8 أغنيات متنوعة كلها من كلمات مصطفى كامل ما عدا أغنية واحدة كتبها الشاعر هشام عبد الحليم، والألحان مصطفى كامل وحسن سراج وتيتو، والتوزيع باسم منير ومحسن السيد وتامر صقر وأحمد باريتون وحسن سراج وأغنية شعبية من توزيع إسلام ساسو.