الرياضة

القناص وسام أبو علي صاحب فك اللغز يسجل هدفه الـ13 مع الأهلي

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القناص وسام أبو علي صاحب فك اللغز يسجل هدفه الـ13 مع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تسجيل هدفه رقم 13 مع المارد الأحمر، وذلك منذ انضمامه لأبواب الفريق.

وسام يسجل هدفه الـ13 مع الأهلي

سجل وسام، اليوم، هدفًا في ضد نظيره سيراميكا كليوباترا، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، من مؤجلة منافسات الجولة التاسعة عشر.

وتغنى مشجعي النادي الأهلي بصفقة الأهلي المنضمة حديثا للفريق، حيث أطلق على وسام أبو علي، صاحب اللمسة الذهبية، وذلك لما يقدمه من الفلسطيني وسام أبو علي مع الأهلي، مما جعل الجميع يُشيد به.

وشارك وسام أبو علي مع النادي الاهلي في 16 مواجهة، ساهم في 16 هدف، سجل 13، صنع 3.

حيث تعد هذه المواجهة التي سجل من خلالها هدفه رقم 13، الثالثة له على التوالي، عقب تسجيله في شباك بيراميدز، والمصري، وسيراميكا كليوباترا.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا