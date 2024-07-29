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مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاً

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30"، اليوم، عند مستوى 4652.08 نقطة مرتفعاً 25 نقطة، وبنسبة 0.541 بالمائة، مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4627.06 نقطة. مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاًأغلق مؤشر بورصة مسقط "30"، اليوم، عند مستوى 4652.08 نقطة مرتفعاً 25 نقطة، وبنسبة 0.541 بالمائة، مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4627.06 نقطة. وبلغت قيمة التداول 6 ملايين و522 ألفا و712 ريالا عمانيا مرتفعة بنسبة 115.9 بالمائة، مقارنة بآخر جلسة تداول التي بلغت 3 ملايين و21 ألفا و584 ريالا. وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.168 بالمائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب 24.33 مليار ريال.

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