أخبار اليمن : إتلاف 69 طناً من الأغذية الفاسدة بصنعاء

إتلاف 69 طناً من الأغذية الفاسدة بصنعاء
أتلف مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة، 69 طناً و65 كيلو جراماً من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية وفاسدة.
وأوضح مدير مكتب الصناعة في الأمانة ماجد السادة، أن عملية الإتلاف تمت وفقا للإجراءات القانونية خلال الفترة من 7 وحتى 23 شهر يوليو الحالي، وبحضور عضو نيابة الصناعة والتجارة.
وأهاب السادة، بكافة التجار في أمانة العاصمة، الالتزام بالقائمة السعرية الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة، وكذا الأفران والمخابز بالبيع بالسعر الرسمي والوزن المحدد.. مؤكداً أن المكتب لن يتهاون في ضبط المخالفين والمتلاعبين بأقوات المواطنين.
ودعا المواطنين إلى التعاون مع مكتب الصناعة والتجارة بالأمانة وفروعه في المديريات، بالإبلاغ عن أي مخالفة تجارية على الرقم المجاني 174، بما يسهم في حماية المستهلك.
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