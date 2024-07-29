أخبار اليمن : صنعاء.. إحالة قاضٍ وعضو نيابة إلى المحاسبة

صنعاء.. إحالة قاضٍ وعضو نيابة إلى المحاسبةاستعرض مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الاعتيادي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل، تقريري المتابعة الشامل لخطة السلطة القضائية السنوية للرؤية الوطنية للعام 1445هـ، والمتابعة التكميلي لتنفيذ مشاريع خطة السلطة القضائية.

وأقر المجلس التقريرين مع العمل بالتوصيات الواردة فيهما وفي حدود الإمكانات المتاحة، ووجه الشكر للوحدة الفنية للرؤية الوطنية على الجهود المبذولة.

ووافق على إحالة قاض وعضو نيابة إلى مجلس المحاسبة نظرا لإخلالهما بواجباتهما الوظيفية.

وفصل المجلس في تظلم أحد القضاة وفقا للقانون، واطلع على عدد من التظلمات المحالة إليه من مكتب رئاسة الجمهورية، واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة وفقا للقانون.

كما ناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزائها القرارات المناسبة، وأقر محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.