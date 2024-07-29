ارتفاع أسعار الذهب
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين، وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر المقبل وتصاعد حدة التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط.
وبحسب وكالة أنباء "رويترز" ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 2397.65 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 في المائة إلى 2396.70 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 في المائة إلى 28.14 دولار للأوقية، كما ارتفع البلاتين 0.9 في المائة إلى 943.49 دولار، وصعد البلاديوم 1.1 في المائة إلى 909.71 دولار.
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