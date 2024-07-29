حزم مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا

حزم مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانياأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون)، اليوم عن حزمة مساعدات أمنية إضافية لتلبية الاحتياجات الدفاعية والأمنية لأوكرانيا، على أن تشمل ما قيمته أكثر من 1.7 مليار دولار من المعدات والذخائر العسكرية.

وأفاد البنتاجون في بيان بأن المساعدات تشمل التفويض الرئاسي من البيت الأبيض اليوم لتقديم حزمة دعم إلى أوكرانيا قيمتها 200 مليون دولار لتزويد أوكرانيا بقدرات عسكرية أساسية تتضمن صواريخ اعتراضية للدفاع الجوي؛ وذخائر لأنظمة الصواريخ والمدفعية المختلفة؛ وأسلحة مضادة للدبابات.

وأشار إلى حزمة كبيرة أخرى من الدعم العسكري باستخدام حوالي 1.5 مليار دولار من أموال مبادرة المساعدات الأمنية لأوكرانيا (USAI)، على أن تتضمن هذه الحزمة قدرات لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية والأسلحة المضادة للدبابات، بالإضافة إلى التمويل لدعم المعدات التي تعهدت بها الولايات المتحدة سابقًا.

وذكر بيان البنتاجون أن هذه المساعدات هي الحزمة الـ20 التي تقدمها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عبر مبادرة المساعدات الأمنية لأوكرانيا، والدفعة الـ62 من المعدات التي سيتم توفيرها من مخزونات وزارة الدفاع الأمريكية لأوكرانيا منذ أغسطس 2021 .

كما وقّع الرئيس بايدن، في وقت سابق من اليوم مذكرة لتفويض وزير الخارجية أنتوني بلينكن لتقديم مساعدات بقيمة 270 مليون دولار إلى أوكرانيا، تنقسم إلى دعم عسكري قيمته 200 مليون دولار، بالإضافة 70 مليون دولار أخرى تقدم بشكل منفصل كمساعدات إلى أوكرانيا.